Украина не нужна НАТО

Отказ НАТО принимать Украину в первую очередь был связан с незаконченной войной на Донбассе и стремлением Киева вернуть Крым. Это могло спровоцировать большую войну между Североатлантическим альянсом и страной-агрессором.

24 февраля рашисты уже напали на Украину. Наша страна успешно противостоит агрессору и уже мало у кого есть сомнения, что победа Киева это лишь вопрос времени. Однако НАТО не объявило о том, что готово принять единственную страну, которая будет иметь реальный опыт в противостоянии агрессору после окончания войны. Более того, Грузия и Молдова, которые также борются с влиянием Кремля, имеют более реальные шансы, уже в ближайшее время присоединится к НАТО, чтобы в том числе, предотвратить вероятное вторжение агрессора.

Интересно и то, что Европейский союз готов рассматривать принятие Украины в ускоренном темпе. А членство в ЕС по умолчанию подразумевает присоединение к НАТО.

На данный момент понятно одно, что Альянс попросту боится. Опасается агрессии со стороны рашистов, которые уже открыто угрожают странам НАТО вне зависимости от принятия того, примут они Украину или нет. Очевидно, что союз изжил себя и больше не является 100% гарантией безопасности для стран-участников. Поэтому, вступление в Альянс для Украины не является спасительной процедурой и это необходимо понять. Скорее всего, в ближайшем будущем будут создаваться новые западные союзы, в которые, несомненно, привлекут нашу страну. Это позволит обойти требования агрессора, что теоретически позволит избежать нового конфликта, а также предоставить реальные гарантии безопасности для Украины, если рашисты снова решат напасть.