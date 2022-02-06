Украинский театр в новых реалиях

20:26 17 Сентябрь Киев, Украина

Актер и певец Игорь Забудский поделился мнением о том, как коронакризис повлиял на украинский театр, о его успехах и проблемах.



"Теперь театр не является инструментом пропаганды, как это было в советское время. И я думаю, что он всё еще ищет себя в ментальности украинцев.



Наш зритель в своих взглядах довольно консервативен, хотя это не мешает ему тянуться к современному театру. А после Революции Достоинства в Украине зародилось много частных театров, которые сейчас ведут конкуренцию с государственными за финансирование и инфраструктуру. Частным, я бы сказал, в этом плане проще: они более независимы в своей деятельности и в своих работах. А особенно меня радует, что они берут новые стандарты, которые устанавливаются миром, то есть происходит изменение театральных поколений.



Развивается гендерное равенство, появляется много новых режиссеров - женщин. Да и сам театр примеряет на себя новые формы.





После событий на Майдане изменения в культурной сфере не до конца прижились. А 2020 год с коронавирусом принес новые правила игры.

Карантин забрал активную часть театрального сезона. Театры закрываются одними из первых. И здесь больше везет государственным, которые финансируются государственными органами. У них есть мизерный шанс хотя бы выплачивать заработную плату. Но прожить на 1700 грн в месяц в условиях карантина - это вообще реально? Это же даже не минимальная заработная плата!



Несмотря на это, все театры смогли найти выход, как остаться со своим зрителем. Я вот недавно интересовался, насколько была популярной театральная онлайн-деятельность во время карантина. Так некоторые представления собирали по 5 миллионов просмотров в сети! То есть, украинцы тянутся к театру - это не может не радовать.



Есть изменения и в финансировании - правительство выделило несколько миллиардов на поддержку культурной сферы, это уже лучше, чем ничего.



Хотелось бы еще большего появления медиакритических изданий именно по театру. Не хватает их и в англоязычном сегменте, где украинский театр должен иметь свое информационное пространство. У нас же много гастролей за рубежом - и хочется, чтобы мир больше писал и знал о нас".