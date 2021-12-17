Украинские власти развернули активную борьбу против российских спецслужб

Решение Совета национальной безопасности Украины о введении санкций против российских сотрудников спецслужб было принято еще 20 августа, однако Зеленский подписал его только 18 ноября.

В списке ограничений также присутствуют и украинские граждане, которые перешли на сторону противника: Роман Гордидан - бывший заместитель начальника отдела Управления Службы безопасности Украины в Луганской области; Олег Лондарев - экс-сотрудник СБУ, который перешел на “службу” в “МГБ ЛНР”; Игорь Зубков - экс-сотрудник СБУ, который перешел на “службу” в “МГБ ЛНР”; Николай Карчук - сотрудник “МГБ ДНР”; Сергей Ткаченко - сотрудник “МГБ ДНР”.

Против граждан РФ и Украины введены экономические и другие ограничения, среди прочего: невозможность выводить капиталы за пределы Украины, передвижение по территории страны, приватизация недвижимости и т.д. Санкции введены на 3 года.

Введение ограничений против лиц причастных к нарушению территориальной целостности Украины, а также к активному проведению антигосударственной программы необходимо распространить и на известных политиков, которые до сих пор являются действующими депутатами Верховной Рады Украины, а возможно и завербованными агентами российских спецслужб. Такие мероприятия должны помочь государству избавиться от “кротов” внутри государственной системы и очистить ее от нежелательных и деструктивных субъектов.