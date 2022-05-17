Украинские беженцы как фактор роста для польской экономики

Заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач заявил, что страна намерена добиться финансовой помощи от своих европейских партнеров на содержание беженцев из Украины. В настоящее время на территории Польши находятся более двух миллионов женщин и детей, которые бежали от войны в Украине. Статистика говорит, что с 24 февраля в Польшу прибыли 3 миллиона человек, правда часть из них выехала в другие европейские страны. По мнению замминистра, поддержка нужна не только беженцам, но и самим полякам, которые предоставляют свое жилье для размещения украинцев.

Экономика Польши также прочувствовала лавинообразный поток потребления, разогнав инфляцию, которая и без того имела место из-за роста цен на сырье и системные сбои в логистике.

Дело в том, что самая крупная экономика в восточной Европе взяла на себя основную массу расходов за людей, которые были вынуждены спешно и с минимальным набором вещей покинуть свой дом, а так как это в основном женщины дети и старики, то потребительский спрос на предметы первой необходимости, будь-то одежда обувь или питание, вырос в разы.

Однако не бывает минусов без плюсов. Глава Центрального банка Польши Адам Глапински отметил, что на спрос со стороны украинских покупателей приходится почти половина увеличения потребительских расходов, а это уже в течение долгого времени является основным локомотивом польской экономики. Дело в том, что украинцы приехали с собственными средствами, которые были ими скоплены на родине, к тому же помощь, которую выделяет принимающая сторона, тут же расходуется на самые насущные товары.

По мнению экономиста Oxford Economics Матеуша Урбана, в краткосрочной перспективе прибытие украинских беженцев в Польшу значительно увеличит финансовые затраты, хотя в долгосрочной перспективе это приведет к росту потенциала экономики и компенсирует потери.

Несмотря на то, что в соответствии с Конвенцией о статусе беженцев 1951 года, принимающая сторона обязуется обеспечить их жильем, едой, всеми видами образования и медицинским обслуживанием, украинцы стараются получить работу и справляться сами. Уже сейчас около 300 000 украинских беженцев смогли трудоустроиться в Польше, что очень значимо для польской экономики, которая всегда нуждалась в рабочих руках.

Самая быстрая за 25 лет инфляция поражает не только Польшу, но и Румынию, которая также приняла украинских беженцев и уже делает некоторые выводы. Например по данным финансовой технологической компании Global Payments, в марте в Румынии украинские покупатели потратили почти миллион долларов США, в основном на продукты питания и лекарственные средства, хотя проходили электронные платежи и за топливо, одежду и проживание, что несомненно сказывается на экономике в положительном ключе.

По прогнозам ООН, миграционный кризис, в связи с войной в Украине, может стать самым масштабным в Европе. Ожидается, что количество беженцев может достигнуть 12 миллионов. И хотя прием беженцев – это дело хлопотное и затратное, но есть масса положительных моментов и экономической выгоды. Во-первых, рабочие руки, во-вторых, рост покупательской активности, в-третьих, повышение заработной платы в тех областях, где традиционно платили по минимуму. Так что все эти факторы несомненно уравновесят очевидные издержки, а возможно даже позволят экономике Польши выйти в плюс, ну а денег у ЕС попросить, так это дело такое, уж точно не повредит.