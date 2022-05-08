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19.07.2021 и.о. председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик подписал документы о погашении обязательств АО "Укрзализныця" перед АО "Сбербанк" - 131 млн долларов США были уплачены за счет привлечения пятилетних евробондов.



27 апреля 2021 Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" на внеочередном заседании под четким руководством Шевка Аджунера согласовал привлечение еврооблигаций в размере 300 млн долларов под 7,9 процента годовых.



В презентации, которую раздали членам Наблюдательного совета, целью привлечения внешнего финансирования было указано "погашение задолженности по существующим кредитам/займам и пополнение оборотных средств". В том числе перед АО "Сбербанк".

По предварительной информации, компания не смогла или не захотела провести переговоры по реструктуризации своего долга или выкупа ее с дисконтом, как это сделали все остальные без исключения государственные компании, которые имели долги перед "дочкой" российского банка после начала войны.



Например, Государственная холдинговая компания "Артем", которая задолжала АО Сбербанк 10216000 долл. и 203 800 000 грн все еще продолжает судиться с русскими и ведет переговоры на получение значительного дисконта.



Во время презентации председатель Наблюдательного совета компании Шевка Аджунера прямо отметил, что он и и.о. председателя правления "Укрзализныци" согласовали это решение с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

В начале мая 2021 Министерство финансов Украины предоставило одобрение сделки, о чем было лично доложено премьер-министру Денису Шмыгалю.



И это не первый транш, который перевела Укрзализныця банку страны-агрессора. Выплата долгов российскому банку стала уже системной практикой компании и Ивана Юрика - в декабре 2020 года общество погасило свой гривневый долг перед "Сбербанком" в размере 175 400 000 грн. И это при том, что компания уже третий год подряд находится в критическом финансово-экономическом состоянии.



Что интересно, погашение долга перед АО "Сбербанк" произошло накануне решение СНБО по кризисной ситуации и предоставления поручения Денису Шмыгалю о необходимости введения в компанию временного правления. Иван Юрик заплатил россиянам почти 131 млн долл. США за счет евробондов.