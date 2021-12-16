Украине нужны альтернативные источники информации

19:00 22 Июль Киев, Украина

Многие, такие популярные в современном обществе, анонимные телеграм-каналы , часто используются для распространения лжеинформации и манипулирования.

По мнению эксперта «Интернет ассоциации Украины» Максима Тульева, нам необходимы альтернативные источники информации, которые снизят влиянии анонимных телеграм-каналов. В то же время, считает эксперт, в некоторых случаях, необходимо уметь деанонимизировать такие источники.

«В случае с телеграм-каналами отследить авторов – сложно, но есть способы, как их деанонимизировать. Это возможный процесс и я знаю такие успешные случаи. К слову, этим славится та же Россия. В принципе, 70% существует возможность это сделать и это сделать быстро при желании», - сказал Тульев.

По мнению эксперта, влияние анонимных телеграм-каналов, которые распространяют фейковую информацию можно сбалансировать, создав альтернативные источники информации.

«У нас специалисты такие есть, в том числе и в спецслужбах. Занимаются ли они этим или нет – это вопрос. Но, по крайней мере, нужно это уметь. Если таким образом идет нехорошее влияние, нужно выяснить, кто за этим стоит. В идеале, конечно, нужно соблюдать свободу слова, но это работает в одном случае, - когда люди понимают, что такое фейковая информация и как ее фильтровать. Если же люди не различают правдивую информацию от неправдивой, то, в таком случае, должны быть способы реагирования. Но, все же нужно двигаться в направлении свободы слова. Прежде все, это наличие альтернативных источников информации. Это снижает влияние фейков», - отметил эксперт.