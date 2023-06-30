Украине нужна госпрограмма суррогатного материнства - Людмила Денисова

17:45 01 июня Киев, Украина

 
На брифинге 1 июня поднимался вопрос демографической ситуации в Украине, свое мнение выразила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, по ее мнению, Украине необходима государственная программа по суррогатному материнству
 
«По вопросу суррогатного материнства. Думаю, что нужны наработки госпрограммы для того, чтобы поддерживать рождаемость в том числе и с помощью репродуктивных технологий, если родители имеют проблемы со здоровьем», - сказала она.
Денисова отметила, что рождаемость детей в Украине падает ежегодно.
«Если, например, в 2011 году детей было более 8 млн, то на конец 2019 года - 7 579 тыс. Если мы посмотрим на рождаемость, то с 2017 года ежегодно рождаемость уменьшается на 30-35 тыс», - уточнила она.
По ее словам, на сегодня 91 иностранная супружеская пара не могут забрать из Украины 97 детей, рожденных суррогатными матерями в восьми клиниках по всей стране. Именно в отеле «Венеция» таких детей 73, уточнила уполномоченная ВР.