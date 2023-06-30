На брифинге 1 июня поднимался вопрос демографической ситуации в Украине, свое мнение выразила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова, по ее мнению, Украине необходима государственная программа по суррогатному материнству
Денисова отметила, что рождаемость детей в Украине падает ежегодно.
По ее словам, на сегодня 91 иностранная супружеская пара не могут забрать из Украины 97 детей, рожденных суррогатными матерями в восьми клиниках по всей стране. Именно в отеле «Венеция» таких детей 73, уточнила уполномоченная ВР.
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