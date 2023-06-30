17:45 01 июня Киев, Украина

На брифинге 1 июня поднимался вопрос демографической ситуации в Украине, свое мнение выразила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова , по ее мнению, Украине необходима государственная программа по суррогатному материнству

«По вопросу суррогатного материнства. Думаю, что нужны наработки госпрограммы для того, чтобы поддерживать рождаемость в том числе и с помощью репродуктивных технологий, если родители имеют проблемы со здоровьем», - сказала она.

Денисова отметила, что рождаемость детей в Украине падает ежегодно.

«Если, например, в 2011 году детей было более 8 млн, то на конец 2019 года - 7 579 тыс. Если мы посмотрим на рождаемость, то с 2017 года ежегодно рождаемость уменьшается на 30-35 тыс», - уточнила она.

По ее словам, на сегодня 91 иностранная супружеская пара не могут забрать из Украины 97 детей, рожденных суррогатными матерями в восьми клиниках по всей стране. Именно в отеле «Венеция» таких детей 73, уточнила уполномоченная ВР.