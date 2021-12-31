Украине нужен Координационный совет по развитию орошения

В стране необходимо разработать национальную программу орошения, Всеукраинская Аграрная Рада (ВАР) принимает активное участие в этом вопросе.
Для чего это нужно и какой фронт работ предстоит, рассказал Денис Марчук - заместитель председателя (ВАР)
"Агропроизводители готовы инвестировать средства в развитие орошения (проблема особенно актуальна, учитывая участившиеся засухи), однако, сталкиваются с целым рядом трудностей:
- вопросы, связанные с подключением к электросети;
- высокие тарифы на воду для полива;
- энергосервисные компании, которые устанавливают энергосберегающее оборудование на насосные станции по завышенным ценам (покрытие расходов затем ложится на плечи аграриев).
Решить эти и ряд других проблем может законопроект об организациях водопользователей (ОВП) на баланс которых можно будет передать отдельные объекты мелиоративной системы. Это дало бы возможность членам ОВП самостоятельно вкладывать в них средства и привлекать инвестиции для развития оросительных систем.
В данный момент необходимо определиться со способом передачи организациям объектов мелиоративной системы. Их можно было бы передавать в собственность, в доверительную собственность или – на условиях льготной аренды. Также следует решить, предоставлять ли возможность бизнесу строить новые мелиоративные системы и приватизировать существующие. Кроме того, нужно определиться с механизмом фиксации права собственности на мелиоративные трубопроводы".
"Агропроизводители готовы инвестировать средства в развитие орошения (проблема особенно актуальна, учитывая участившиеся засухи), однако, сталкиваются с целым рядом трудностей:
- вопросы, связанные с подключением к электросети;
- высокие тарифы на воду для полива;
- энергосервисные компании, которые устанавливают энергосберегающее оборудование на насосные станции по завышенным ценам (покрытие расходов затем ложится на плечи аграриев).
Решить эти и ряд других проблем может законопроект об организациях водопользователей (ОВП) на баланс которых можно будет передать отдельные объекты мелиоративной системы. Это дало бы возможность членам ОВП самостоятельно вкладывать в них средства и привлекать инвестиции для развития оросительных систем.
В данный момент необходимо определиться со способом передачи организациям объектов мелиоративной системы. Их можно было бы передавать в собственность, в доверительную собственность или – на условиях льготной аренды. Также следует решить, предоставлять ли возможность бизнесу строить новые мелиоративные системы и приватизировать существующие. Кроме того, нужно определиться с механизмом фиксации права собственности на мелиоративные трубопроводы".
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