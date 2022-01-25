Украине необходимо показать насколько опасна Россия

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко дал интервью, в котором объяснил главную задачу нашего государства, которую должен выполнить Киев для коллективного Запада.

По словам посла Пристайко, Украина должна работать по многим направлениям, чтобы раскрыть и донести до лидеров государств, общественности, СМИ главный посыл – Россия опасна в том состоянии, в котором она находится на данный момент и Путин угрожает безопасности всей Европе. “Я думаю, что есть возможность активизировать работу везде, в любой стране. Как в Британии. То, что мы сейчас делаем, позволяет по прямой линии привлечь очень много широких кругов - и политиков, и академий, и кого угодно, и пресса очень интересуется. А если мы выходим на уровень заинтересованности прессы, безусловно, граждане начинают узнавать, начинают понимать политический круг. Это всегда помогает”, - отметил политик.

К сожалению, не все страны Запада в полной мере осознают, насколько Россия представляет угрозу. Правительства стран ЕС выражают “обеспокоенность”, “озабоченность”, однако после ничего не делают, чтобы противостоять агрессии Кремля. Это происходит по той причине, что их пока не коснулся, этот конфликт напрямую. Для них остаются более насущными проблемы внутренней политики и они чувствуют себя в безопасности под защитой НАТО. В тоже время, одной из целей Путина является деструктуризация Альянса и уничтожение союза в том виде, в котором он есть сейчас.

Пока Запад не поймет, что Россия является их врагом при путинском режиме, реального противодействия не будет. В тоже время, без информационных посылов Украины, США, Великобритании, Канады, это может произойти в тот момент, когда Кремль подведет войска к границам ЕС и ситуация в Европе будет похожа на нынешний кризис в Украине.