Бывший замначальник Генштаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко поделился своим мнением по поводу недопустимости легимитизации так называемых «ЛНР» и «ДНР»: “У нас есть негативный пример Молдовы, когда молдаване пошли навстречу и легализовали взаимоотношения с Приднестровьем. Как только это произошло, Россия стала в стороне — но уже в роли миротворцев. И все это время теперь все основные экономические расходы несет Молдова”.

Позже был разработан план по федерализации Приднестровья, однако благодаря США, в последний момент этого удалось избежать.

Вряд ли РФ станет проводить федерализацию захваченных регионов Донбасса, однако их признание будет означать, что назначенная там власть вполне легитимна и вправе действовать согласно собственному законодательству. Для того чтобы их легализовать стоит, лишь начать вести диалог на официальном уровне. Так, к примеру, случилось 15 ноября с Лукашенко. Европейские страны не признают легитимности белорусского бацьки, однако исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель напрямую позвонила Лукашенко и обсудитла миграционный кризис, чем, фактически, признала законность его статуса.

Впрочем, никто, кроме Путина, не поддерживает стремление начать диалог с администрацией самопровозглашенных республик на оккупированных территориях Украины.