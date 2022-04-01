Украинцы стали меньше надеяться на государство и больше рассчитывать на себя

20:07 06 ноября Киев, Украина

Мировой исследовательский центр World Values Survey, WVS, созданный еще в 1981 году, работает над изучением человеческих ценностей. Социологи этого центра сравнили результаты 2020 года с результатами 2011-го и получили следующие выводы.



За последние 9 лет:



- счастливых людей стало больше - с 68% до 78,3% ( а в 1996 таких было всего 46%) ;

- доля людей, которые считают, что у них все ок со здоровьем, выросла с 37% до 45,4%;

- доля тех, кто за последний год никогда не оставался без необходимых лекарств или медицинской помощи, увеличилась с 53% до 62,5%;

- стало меньше тех, кто считает, что имеет низкий уровень дохода - с 55% до 45,1% и выросла доля тех, кто оценивает свой доход как средний - с 33% до 37%;

- стало меньше тех, кто считает, что в детях надо воспитывать религиозность (с 22% до 14,9%) и послушание (с 58% до 33,1%);

- все больше толерантности, например, к гомосексуалам. Доля тех, кто не хотел бы жить рядом с ними, снизилась с 62% до 44,8% (но эта цифра меня впечатлила);

- если в 2011 году 67% гордились украинским гражданством, то в 2020 таких уже 82,2%;



Но есть и плохие новости. За эти же 9 лет:



- выросла ксенофобия. Доля тех, кто не желает жить по соседству с иммигрантами, увеличилась с 19% до 27,1%, с людьми другой национальности - с 17% до 24,8%;

- или вот, например, гендерные стереотипы. В 2011 году 18% украинцев считали, что университетское образование важнее для мальчика, чем для девочки, а в 2020 - так считают уже 24,5%;

- все меньше людей осуждают домашнее насилие, уклонение от налогов и коррупцию;

- рост доли тех, кто поддерживает управления страной военными - с 13% до 21,1%;

- снижение доверия к большинству государственных институтов (суды, правительство, Верховная Рада, образовательные учреждения, государственные учреждения и службы в целом). Кроме Вооруженных сил и Национальной полиции, доверие к которым подросло.



Также украинцы стали меньше надеяться на государство и больше рассчитывать на себя. И все больше тех, кто считает, что человек должен получать больше, если он больше работает.



Авторы исследования делают выводы: "несмотря на все потрясения, в 2020 году украинцы чувствуют себя в большей безопасности, в том числе финансово, а также более счастливо, чем 9 лет назад" и "ценностно-культурное поле украинского общества характеризуется противоречивым и очень медленным отходом от постсоветских ориентаций в сфере развития государственного и политического устройства, экономики, формирования межличностных отношений, правовой системы и так далее".