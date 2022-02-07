Украинцы не поддались панике

Среди опрошенных украинцев, большинство жителей регионов страны ответили, что либо не верят в то, что будет наступление, либо готовы постоять за свою землю, в случае возможной эскалации со стороны России. Лишь малая часть граждан заявила, что боится и опасается Кремля.

Стратегия правительства Украины по борьбе с дезинформацией работает. Украинцы не поддались запугиванию России и продолжают оставаться в стране, не выводить капиталы из банков, чем укрепляют стабильность политической ситуации в государстве.

В тоже время, кто утверждал, что в случае нападения России, покинет страну, в основном, говорили, что не владеют достаточной информацией.

Нельзя винить людей за то, что во время реальной угрозы за свои жизни, они примут решение покинуть родную страну, однако поддаваться панике сейчас, в то время, когда Украина прибывает в состоянии войны с Россией уже почти 8 лет, не стоит. Ведь именно в последние несколько месяцев, информации в СМИ стало больше, что и заметило большее количество людей, о проблеме заговорили. Это свидетельствует о том, что наши партнеры начали включаться в работу по помощи Украине активнее.

Многие украинцы это понимают и сохраняют спокойствие, ведь доверяют лишь проверенным источникам информации. Сохранение “холодной” головы во время ведения «гибридной войны» противником говорит о том, что человек не дает себя обмануть и не ведется на провокации.