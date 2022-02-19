Украинцы не хотят войны, но готовы к ней

Международные и местные СМИ регулярно проводят опросы украинцев по поводу возможной эскалации со стороны российского агрессора. Среди опрошенных, есть те, кто решит покинуть страну в случае вооруженного конфликта, однако большинство граждан Украины готовы защищать свое землю если понадобиться.

В тоже время, все говорят о том, что не хотят войны. Примечательно и то, что такого же мнения придерживаются и россияне, которые попросту не верят в то, что Россия нападет на Украину. В отличие от украинцев, граждане РФ заявляют, что не намерены участвовать в вооруженном противостоянии, если таковое все же произойдет.

Мирные жители понимают, что война приведет лишь к негативным последствиям. Никто не хочет умирать, в особенности, если на карту поставлены личные амбиции одного человека, которые он захочет решить убийством тысяч людей. Единственный враг, от которого надо защищаться украинцам, русским и другим народам, находится во главе Кремля уже более 30 лет и, вероятно, останется там еще на столько же, если совместными усилиями не положить этому конец.