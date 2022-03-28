Украина столкнулась с многочисленными вызовами

На Украину навалилось все и сразу, никогда у нашей страны не было одновременно столько вызовов, да еще и таких жестких.
Так считает доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников.
"Если сделать иерархию, то:
первое – коронавирус;
второе – результаты выборов и второй тур;
третье – ситуация с КСУ;
четвертое – выборы в США.
Все эти события, так или иначе, влияют на политическую и экономическую ситуацию в Украине. При этом внешние субъекты всё более явно стремятся влиять на нашу страну, что-то с нее получить. И речь не только о РФ, но и о других внешних силах, которым (по разным причинам) интересна Украина. И которые стремятся проводить действия, которые бы отвечали их национальным интересам, но никак не национальным интересам Украины.
Ключ к решению проблемы – в руководстве государства. От действий президента, Кабмина, Верховной Рады зависит решение множества проблем.
Именно они должны изыскать максимально эффективную формулу противостояния коронавирусу. Заботясь и о здоровье нации в целом – и экономики в частности. Ну, ненормально, когда деньги из ковид-фонда передаются на дороги, а при этом не хватает средств на медицинское оборудование!
Именно от Офиса президента, правительства и парламента зависит "разруливание" кризиса с КСУ.
От них же – сделать всё, чтобы утихомирить конфликтные ситуации, связанные с местными выборами.
Что касается выборов в США, оставим их пока за скобками. Потому что первые три вызова более важны для Украины".
"Если сделать иерархию, то:
первое – коронавирус;
второе – результаты выборов и второй тур;
третье – ситуация с КСУ;
четвертое – выборы в США.
Все эти события, так или иначе, влияют на политическую и экономическую ситуацию в Украине. При этом внешние субъекты всё более явно стремятся влиять на нашу страну, что-то с нее получить. И речь не только о РФ, но и о других внешних силах, которым (по разным причинам) интересна Украина. И которые стремятся проводить действия, которые бы отвечали их национальным интересам, но никак не национальным интересам Украины.
Ключ к решению проблемы – в руководстве государства. От действий президента, Кабмина, Верховной Рады зависит решение множества проблем.
Именно они должны изыскать максимально эффективную формулу противостояния коронавирусу. Заботясь и о здоровье нации в целом – и экономики в частности. Ну, ненормально, когда деньги из ковид-фонда передаются на дороги, а при этом не хватает средств на медицинское оборудование!
Именно от Офиса президента, правительства и парламента зависит "разруливание" кризиса с КСУ.
От них же – сделать всё, чтобы утихомирить конфликтные ситуации, связанные с местными выборами.
Что касается выборов в США, оставим их пока за скобками. Потому что первые три вызова более важны для Украины".
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии