Украина закрывает угольные шахты

О решении перейти на экологически чистую энергетику Владимир Зеленский сообщил на 26-й Конференции ООН по изменению климата. Согласно украинской программе до 2030 года страна должна прекратить финансирование угольных шахт и электростанций работающих на сгораемом топливе.

Все дело в большом количестве углекислого газа, выбрасываемого в ходе добычи природного ископаемого. Это приводит к глобальному потеплению, результаты которого видны уже сейчас.

Кроме глобальных проблем, Украина ежегодно спонсирует нерентабельные производства, которые создают “дыры” в финансовых отчетах. “На первом этапе, конечно же, стоит закрывать неприбыльные государственные шахты. Их у нас — под 30, по разным оценкам, — 29-32 те, которые можно считать неприбыльными. Получается, что государство из своих денег доплачивает миллиарды гривен для того, чтобы поддерживать их в состоянии. Это абсолютно неэффективно и невыгодно, потому что уголь, который добывается, его мизерное количество”, - сообщила об экономической составляющей вопроса заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Ирина Ставчук.

Отказ от угля также позволит стать более независимыми в энергетическом плане от России и сблизиться с Европой, так как зеленая программа ЕС может объединить в будущем страны с возобновляемыми источниками энергии в одну энергетическую сеть.

Забота об окружающей среде залог нашего общего выживания на планете Земля. Мы не вправе вести себя здесь как паразиты. Не позаботившись о климатических изменениях сегодня, наши дети не смогут жить в благополучии завтра. Украина показала себя взрослым, смелым и ответственным государством поддержав европейскую инициативу.