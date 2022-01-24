Украина ввела санкции против России

Новые ограничения ввели СНБО против граждан России, а также зарубежных компаний 30 декабря 2021 года. В санкционный список попали Артемий Лебедев и еще 70 российских чиновников. Кроме того, ограничения применены в отношении австрийской архитектурной компании «Coop Himmelb(l)au», которая занималась разработкой театра оперы и балеты в оккупированном Севастополе для, так называемой, крымской администрации.

Санкции предусматривают блокировку активов, запрет вывода капитала с Украины, приостановление выполнения экономических и финансовых капиталов и т.д.

Весьма логично, что Киев борется против российского агрессора и всячески старается пресечь незаконную деятельность на крымском полуострове. Однако, странно то, что Запад не поддерживает Украину аналогичными действиями.

В то время, пока Россия концентрирует свои войска на западных рубежах, правительство ЕС и США лишь угрожают последствиями и, по сути, хотят достичь разрешения конфликта при помощи слов. Украина подает пример, как необходимо обращаться с агрессором, чья деятельность угрожает безопасности всему миру.