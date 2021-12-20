Украина возвращает статус космической державы

В Днипре был создан украинский спутник «Січ 2-30». Это большое событие, так как оно знаменует возвращение Украины в статус космической державы.

Над созданием аппарата трудились разные конструкторские бюро. Соблюдались необходимые параметры, проводились испытания. Прямо из цеха сборки, украинский спутник уже отправился на мыс Канаверал, откуда будет запущен на ракете-носителе «Falcon» от компании «Space-X» Илона Маска.

Украинские создатели рассказали, что космический аппарат будет находиться на высоте в 500 км, сможет передавать достаточно четкие изображения и захватывать область земли шириной 46 км и длинной в 500 км.

Несмотря на войну в стране, Украина нашла средства для запуска своего спутника, то есть страна начала развиваться в научной сфере. Немалую заслугу в этом можно отметить иностранные инвестиции, которые помогли нашей стране усилить рост экономики.

Украинский спутник сможет не только делать фото в научных и просветительских целях. Его также могут использовать военные, для отслеживания перемещения сил противника на Донбассе или Крыму, или на территории России.