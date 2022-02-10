Украина в интересном предложении... от Макрона

7-8 февраля состоялось турне президента Франции Макрона в Москву и Киев, в ходе которого проведены серьезные переговоры с лидерами России и Украины. Бытует мнение, что Макрон примеряет на себя роль спасителя Европы, и данное турне сильно приблизило его к заветной мечте переизбраться на второй срок. Именно поэтому во время шестичасовых переговоров с Путиным, он озвучил свои «интересные предложения» по Украине (ни слова без Украины, да, да мы помним) и они были положительно восприняты Москвой. Из совместной пресс-конференции стало понятно, что изобретать велосипед Макрон не стал, и французская задумка целиком и полностью строится на минских соглашениях, которые придется выполнять Зеленскому, «нравится ему это или не нравится» - это единственный вариант.

Пресловутые минские соглашения могли стать красивым завершением многолетней карьеры канцлера Германии Ангелы Меркель, но не сложилось. Она ушла, так и не выполнив обязательства, принятые в качестве участника нормандской четверки, хоть и прилагала к этому серьезные усилия. Теперь попытку заработать политические очки на украинском кейсе делает Макрон.

Здесь двойная выгода – стать негласным лидером Европы, заменив Меркель и поднять престиж Франции на международной арене, поучаствовав в урегулировании украинского кризиса, вырвав инициативу у Соединенных Штатов, президент которых тоже хотел поднять падающий рейтинг с помощью предотвращения войны. В этом свете даже обещание вывести российские войска с территории Беларуси, после окончания совместных учений, также преподносится как заслуга французского президента.

При этом противники Макрона по президентской гонке гораздо более лояльны к России, а кандидат от правого «Национального объединения» Марин Ле Пен вообще пообещала, что в случае ее избрания, страна выйдет из объединенного командования НАТО, что сравнимо с выходом из военного блока. Во Франции считают, что Альянс действует не в интересах стран-участниц, а протаскивает интересы США.

Тонким моментом пресс-конференции являлось предложение политического убежища экс-президенту Украины Петру Порошенко. Все решили, что это троллинг и не более того, но нужно смотреть глубже. Заявив, что уже давно предлагал Порошенко политическое убежище, Путин объявил Петра Алексеевича чуть ли не «агентом Кремля», что дает Зеленскому отличную возможность взять под контроль «улицу» в случае массовых протестов агрессивной части порошенковского электората после все более реальной имплементации минских соглашений. Возможно, что как раз опасение уличных погромов и последующей возможности быть выдворенным с Банковой толпой радикально настроенных граждан и останавливает Владимира Александровича от решения вопросов с Донбассом. Вполне возможно, что и пыл Порошенко поугаснет, ведь теперь при любой попытке раскачать «улицу» он будет обвинен в продвижении интересов Москвы с целью захвата власти в стране при поддержке Путина.

После Москвы Макрон провел встречу с Зеленским, где убедил его в необходимости скорейшего выполнения Минска, о чем и заявил на пресс-конференции, хотя сам Владимир Александрович об этом не обмолвился.

Все эти встречи и переговоры – очень конечно хорошо, но не пора ли нашему руководству начать продвигать интересы собственного народа, перестав исполнять роль разменной монеты в политических баталиях, а нашему президенту давно пора вспомнить свои предвыборные обещания, за которые голосовал народ Украины весной 2019 года.