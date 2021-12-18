Украина увеличивает зарплаты

О плюсах и минусах роста зарплат в Украине рассказал Сергей Фурса, экономист и инвестиционный банкир. “Начиная с 2016 года, у нас постоянно растут реальные доходы населения. Реальные доходы — это уже с коррекцией на инфляцию. И даже в этом году, когда инфляция рекордно высокая 10%, реальные доходы все равно прирастают. Поэтому прирост зарплат существенно опережает прирост инфляции”, - заявил Фурса.

С другой стороны, экономист отмечает, что рост заработной платы в Украине может влиять на инфляцию не в лучшую сторону: “Это удар и по бюджету, и по экономике, если минимальная зарплата растет непропорционально быстро. У нас за последние 1,5 года минимальная зарплата выросла на 36%. При том, что экономика не сильно изменилась за этот период. В прошлом году она упала, в этом году она выросла”.

Опять-таки, рост зарплат, обусловленный активной работой правительства на благо украинского народа. Впервые за многие годы, вводятся рабочие антикоррупционные законы, которые и провоцируют рост экономики страны. Несмотря на опасения Фурса по поводу инфляции из-за повышения зарплат в Украине, он тут же отмечает, что украинцы начали получать больше уже при учете инфляции. Рост курса доллара неизбежен, однако правительство нашей страны умело адаптируется к мировым переменам.