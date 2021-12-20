Украина успешно справляется с вражескими беспилотниками

В зоне ООС (операция Объединенных сил) налажена работа новейшей системы радиоэлектронной борьбы против БПЛА НВФ. Известно, что пророссийские террористы используют дроны «Орлан-10». Теперь их активность значительно снизилась, а эффективность стремится к нулю.

“В сентябре мы наработали систему РЭБ, где замкнули новые средства РЭБ, выпущенные Украиной, новые средства связи и противовоздушную оборону. Это замкнуло в единую автоматизированную систему”, - рассказал командующий ООС Александр Павлюк.

Кроме боевых БПЛА, военные ВСУ должны позаботиться и о защите. Они смогли сделать так, что «Орлан-10» стал не более чем игрушкой в руках НВФ, которую можно отправить на помойку. Чтобы не говорили российские пропагандисты о неспособности украинских военных вести борьбу против оккупантов, это не больше чем паника. Они стараются поднять боевой дух террористов на Донбассе и успокоить своих российских наемников, которые отправляются воевать против украинцев. Однако эти “сказки” с каждым разом оказывают все меньший эффект, так как украинская армия способна противостоять российскому агрессору куда лучше, чем они этого хотят.