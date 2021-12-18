Украина укрепляет границы и ведет поиск слабых мест

Пограничная служба Украины совместно с силами МВД сооружают новые пропускные пункты, проводят более тщательную проверку транспорта, проверяют железнодорожные станции.

“На сегодняшний день мы должны увидеть все вместе, какие проблемные места есть на государственной границе. Почему здесь присутствует полиция? Потому что полиция будет работать не только на границе, помогая коллегам из пограничной службы. Полиция будет также работать в глубине территории — и за 5, и за 30, и за 50 км”, - рассказал о ситуации глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко.

О том, где именно находятся дополнительные силы пограничников - не сообщается в связи с государственной тайной. Известно также, что патрули постоянно перемещаются. Кроме пеших солдат и полицейских, пограничная служба использует пилотную и беспилотную авиацию, что позволяет охватывать большие территории и быстрее отслеживать незаконные пересечения границы.

В тоже время, эти меры являются превентивными, так как со стороны Белоруссии не наблюдается какой-либо активности. Однако начальник отдела коммуникации со средствами массовой информации администрации Государственной пограничной службы Украины Олег Бойко прокомментировал это положение так: “Этот участок границы у нас не был в зоне риска по незаконной миграции. Но мы наблюдаем, что происходит в соседних странах, на границе Беларуси со странами Европейского союза, и понимаем, что на территории соседней страны накопилось большое количество незаконных мигрантов”.

Миграционный кризис, безусловно, повлиял на решение украинских властей усилить охрану украино-белорусской границы. В тоже время, не исключено, что военные и силы МВД укрепляют рубеж в связи с разведданными НАТО и отечественных разведчиков, согласно которым ожидается наступление войск РФ в январе-феврале будущего года. Достоверность этой информации не является 100%-й, однако быть готовыми – означает своевременно и эффективно дать отпор в случае негативного сценария событий.