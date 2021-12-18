Украина стала на шаг ближе к интеграции в ЕС – Хорватия “ЗА”

15:27 10 Декабрь Киев, Украина

Еще одна страна выступила за то, чтобы Украина стала членом Евросоюза. Хорватия подписала европейскую инициативу для Киева. Это уже шестой по счету член ЕС, который поддержал нашу страну во вступлении в европейское сообщество.

Кроме премьер-министра, на встрече присутствовало 60 представителей различных сфер бизнеса Хорватии. Их интересовала международная торговля с Украиной в агробизнесе, фармацевтике, туризме, металлургии, продовольствие, строительстве и даже в оборонной промышленности.

Заинтересованность и доверие западных инвесторов есть прямым доказательством действий правительства направленных на сближение с Евросоюзом. Во время правления Владимира Зеленского, Украина начала делать те шаги, которые должна была начать проделывать еще во времена президентства Виктора Ющенко, который, якобы, также вел прозападную политику. Для Зеленского, как и для всех остальных президентов до него, интеграция в ЕС была одним из предвыборных обещаний, однако только он действует так, чтобы это обещание стало реальностью.   