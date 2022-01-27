Украина справляется в условиях энергетического кризиса в Европе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 26 января, заверил, что страна успешно справляется с отоплением жилых и не жилых помещений. По словам политика, энергоресурсов с лихвой хватит, чтобы завершить отопительный сезон. “Январь подходит к концу - мы можем констатировать, что отопительный сезон в условиях мирового энергетического кризиса проходит стабильно. С начала этого года государственные шахты добыли на 17% угля больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Еще более десяти кораблей с углем зарезервированы или уже плывут в Украину, чтобы ситуация оставалась под полным контролем”, - заявил Шмыгаль.

Стоит отметить, что слова Шмыгаля полностью подтверждает положение дел с отоплением украинских домов. За зимний период никто не лишился отопления, даже с учетом задолженностей. А заключение договоров с южноафриканской республикой на поставку угля позволяет частично освободиться от закупки энергоресурсов с России.

На данный момент нет никаких признаков того, что нашей стране не хватит угля или газа до конца отопительного сезона. Поэтому, не стоит сеять панику на этой почве.