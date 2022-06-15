Украина способна освоить западное оружие в кратчайшие сроки

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, украинские военные освоили гаубицы, поставленные из разных стран НАТО, всего за две недели. В тоже время, многие “военные эксперты”, говорили, что ВСУ потребуется минимум 1 месяц, чтобы научится их применять.

Безусловно, более компьютеризированные, высокотехнологичные виды вооружений потребуют несколько больше времени для их освоения, однако речь не идет о долгих месяцах и годах. И тем более, это не может являться аргументом для отказа в передаче необходимого Украине оружия, тем более что оно приобретается за деньги.

Если учесть, что война продолжается уже почти 4 месяца, то решив поставить тяжелое вооружение в начале полномасштабного вторжения РФ, Запад мог бы быть свидетелем того, как украинские военные уже успешно применяют танки, гаубицы, ПЗРК, ЗРК и прочую военную технику, заканчивая освобождения собственной территории до границ, вероятно, 2014 года.