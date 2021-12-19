Украина совместно с НАТО разрабатывает стратегию сдерживания российской агрессии

В связи с тем, что российская агрессия усилилась в последние недели, было принято решение разработать совместную стратегию по ведению политического, экономического, информационного давления на противника. Кроме этого, речь идет и о дополнительных поставках вооружения для украинских военных.

“Украинская дипломатия укрепляет безопасность по трем направлениям: союзники, санкции, оружие. То есть политическая поддержка Украины со стороны ключевых евроатлантических партнеров, усиление дипломатического и санкционного давления на государство-агрессора, договоренности о поставках дополнительного оружия для нашей армии”, - отметил Дмитрий Кулеба.

Он также добавил, что Йенс Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, пригласил его на встречу министров иностранных дел североатлантического альянса в Риге, которая состоится 30 ноября-1 декабря. Это подчеркивает связь между западным союзом и Украиной, что также должно давать определенный посыл Кремлю.

Сотрудничество на высоком уровне между нашей страной и западными партнерами очень важно. Распространение информации об этом уже заставляет Россию задуматься о новых нежелательных для ее экономики последствиях, в случае новых проявлений агрессии с ее стороны. Кроме того, вооружая украинскую армию, запад помогает в первую очередь себе, так как сил НАТО на территории Украины, в качестве обороны на передовой до сих пор не видно, хотя это позволило бы развеять всякие сомнения Кремля о безоговорочной поддержке Запада и готовности применить силу.

Впрочем, если слова Кулебы действительно будут отображать реальную картину более жесткого противодействия, то таких мер должно быть достаточно для того, чтобы сдержать дальнейшее вторжение на территорию Украины. Однако этого, к сожалению, будет не достаточно, чтобы Кремль, наконец, деокупировал захваченные части Донецкой, Луганской областей и полуостров Крым.