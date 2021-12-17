Украина разрабатывает с Америкой пакет сдерживания российской агрессии

2 декабря началась встреча глав МИД стран ОБСЕ. На ней министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с Энтони Блинкеном. Он обсудили планы по дальнейшему сдерживанию Российской Федерации, как страны агрессора, которая угрожает территориальной целостности нашей страны. Блинкен подчеркнул, что все члены НАТО солидарны в вопросе поддержки Украины. Кулеба, в свою очередь, заметил, что Россия продолжает как военные, так и политические провокации Украины. Поэтому, представители двух стран пришли к выводу, что необходимо разработать новую программу сдерживания российской агрессии.

К слову, после проведения саммита ОБСЕ, Энтони Блинкен будет встречаться с Сергеем Лавровым, министром иностранных дел России, где они должны обсуждать ситуацию на Донбассе, а также, возможно, будущую встречу Байдена и Путина.