Украина проведет военные учения с 10 по 20 февраля

На фоне создания военной напряженности Россией, украинские Вооруженные силы проведут учения в приграничных районах с Белоруссией и в при черноморских областях. Так, на полигонах Ровно, Ковеля, Овруча, Широкого Лана, Олешковских песков, Чугуева, Чернигова, Сум, Одессы, минобороны проведет военные маневры с использованием беспилотников Bayraktar, противотанковых гранатометных комплексов Javelin и NLAW.

Примечательны именно даты проведения украинских учений. Они совпадают со временем проведения «Союзной решимости 2022» в Белоруссии. Это российско-белорусские “учения”, которые многие военные эксперты отмечают, как отвлекающий маневр, от переброски российских вооруженных сил к северным границам Украины.

Таким образом, министерство обороны Украины решило создать на участке вероятных провокаций противника повышенную готовность к отражению возможных атак.

Лукашенко в своих речах неоднократно говорил об “украинских вооруженных силах, которые намерены развязать конфликт с Белоруссией” и о том “что они (режим диктатора) пока держаться и не отвечают на провокации”. При этом, очевидно, что провокации создаются именно с белорусской стороны, как например, заявление о сбитом БПЛА «Орлан 10», который состоит на вооружении Российской Федерации.

Поэтому время и регионы проведения украинских военных учений выбраны не случайно и призваны усилить внимание к данным территориям, во избежание успешных провокаций российско-белорусской стороной, а также вооруженными силами РФ на юге Украины.