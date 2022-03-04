Украина приблизилась к "промышленному безвизу"

18:25 09 Октябрь Киев, Украина





Мнением о важности поддержки украинского экспорта поделилась Роксолана Пидласа - народный депутат Украины IX созыва, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам экономического развития («Слуга Народа»)



В рамках саммита Украина -ЕС было положено начало миссии ЕС для заключения соглашения, которое поддержит украинского экспортера. Это - "промышленный безвиз" для украинских товаров.Мнением о важности поддержки украинского экспорта поделилась Роксолана Пидласа - народный депутат Украины IX созыва, заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам экономического развития («Слуга Народа»)

"Когда мы его получим, украинским производителям не нужно будет проводить дополнительную сертификацию товара в ЕС - достаточно будет украинской. А это немалые деньги. Например, сертификация станка стоимостью 10 тыс. евро может стоить 30 тыс. евро. Фактически соответствие украинскому техрегламенту будет достаточным для ввоза наших товаров на территорию ЕС.

Этой миссии и перспективы "промышленного безвиза" не было бы без законов об окончательной необязательности стандартов (бывший №1068) и о рыночном надзоре (бывший №2172). Эти два закона - продукты прошлогоднего турборежима "Слуги Народа".



Ошибочно считать, что Украина экспортирует только аграрную продукцию. В ЕС покупают украинские электрические двигатели и генераторы, трансформаторы, аккумуляторы, кабельную продукцию, даже телефонные аппараты и электрические чайники. А в августе одесская "Татра Юг" выиграла тендер на поставку трамваев в Румынию.



"Промышленный безвиз" значительно повысит конкурентоспособность украинского экспорта в ЕС.



"Промышленный безвиз" означает, что ЕС признаёт украинскую промышленность такой же развитой, как и европейскую. Это также является стимулом к привлечению капитальных инвестиций и размещения производства на территории Украины".





