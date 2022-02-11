Украина практически в "красной зоне" социального напряжения

18:32 22 Сентябрь Киев, Украина

Какие ошибки заложены в проект бюджета-2021 и какие ожидания у бизнеса от власти , рассказал экономический эксперт Андрей Гарнат



"Ключевой ошибкой бюджета-2021 является уже традиционное для Украины нарушение самой базовой логики его формирования, когда для развития расходной части необходимо сначала создать предпосылки для естественного роста части доходной.



А естественный рост доходов может быть достигнут исключительно за счет создания соответствующих условия для развития и работы бизнеса в стране, активации инвестора внутреннего и привлечения инвестора внешнего.





Мы же наблюдаем обратную логику в исполнении Минфина. Увеличение доходной части планируется в основном за счет увеличения фискального давления (рост минимальной заработной платы не приведет к увеличению доходов граждан, но увеличит издержки работодателей), что само по себе, в период экономического кризиса и падения экономики, способно привести лишь к еще большему угнетению предпринимательской активности, дальнейшему росту безработицы и, как следствие, социальному напряжению, которое уже находится в "красной зоне".

Программа портфельных гарантий в размере 10 млрд грн и компенсация процентов по кредитам для малого и среднего предпринимательства в размере 2 млрд грн является продолжением политики поддержки МСБ. Но, по прежнему, механизм достаточно сложный, чтобы его можно было назвать существенным по воздействию инструментом на рост экономического развития.



Вопрос упирается в требования коммерческих банков, которые, в большинстве случаев, не позволяют малым и средним компаниям получить анонсированные правительством доступные деньги.



При этом, стоит всегда помнить важный макроэкономический закон - увеличение государственных расходов ведет к сокращению инвестиций. А значит вкладывать средства в масштабную реконструкцию дорог нужно продуманно и сбалансированно.



Малый и средний бизнес, по-прежнему, ждет от власти нормализацию налогового законодательства по части снижения фискальной нагрузки, упрощения администрирования, а также снижения влияния на деятельность бизнеса со стороны силовых органов.



Но, к сожалению, пока мы видим лишь обратные шаги".