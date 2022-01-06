Украина получит новую финансовую помощь от ЕС

Как сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, в первой половине 2022 года, власти страны планируют договориться о шестой программе макроэкономической помощи для Украины от ЕС.

“Мы не имели представления, нужна ли нам шестая программа, когда заключали соглашение о пятой программе, но сейчас мы точно можем сказать, что мы наладили понятный процесс взаимодействия с ЕС... Поэтому мы готовы к шестой программе... Мы надеемся, что следующая программа макрофинансовой помощи будет заключена уже в первой половине 2022 года. Это одна из самых стабильных финансовых программ, которая из года в год позволяет планировать соответствующие расходы на развитие. Кроме того, мы уже выстроили определенную практику согласования с Европейским Союзом условий получения каждого транша такой макрофинансовой помощи”, - отметила Стефанишина.

Главное, чтобы условия для получения траншей не были деструктивными для Украины. Однако, как показывает практика, выполняя условия Европейского союза, наша страна постепенно становится на европейские и более демократичные рельсы. Выходит, что договоренности о новой, шестой программе финансовой помощи от ЕС не только предоставят Украине дополнительных несколько сотен миллионов евро на развитие, но и улучшат законодательство. Сотрудничество такого плана вскоре даст понять, что наше государство достойно стать членом Европейского союза и занять там позицию не хуже остальных.