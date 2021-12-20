Украина, Польша и Литва: что ждать от нового союза

19:36 28 Июль Киев, Украина

Политолог Александр Леонов считает, что созданный союз между тремя странами, откроет для Украины новые возможности и поможет продвигать интересы страны на пути к евроинтеграции.

«Безусловно, любая интеграция, любые совместные проекты интересны. Поскольку Украина имеет такой проект с двумя странами Европейского союза, это, безусловно, новые возможности. Это возможности продвигать интересы Украины на пути к евроинтеграции. Интересно, кто был инициатором этого проекта. Если инициатор – Польша , то она таким образом пытается усилить свои позиции как в Восточной Европе, так и в Европейском союзе. Еще вопрос в том, насколько Украина сможет задать свою повестку дня в этом формате», – сказал Леонов.

По его мнению, несмотря на некоторые сложности в отношениях между Украиной и Польшей, все три страны вместе с Литвой – союзники, и взаимное продвижение интересов выгодно всем участникам формата.

«Формат интересный, и он будет иметь перспективу. Но надо сделать все, чтобы проект был полезен и для Украины. Как минимум этот проект может позволить согласовывать позиции и внутри ЕС продвигать интересы Украины и фактически приучать европейцев к тому, что Украина говорит единым голосом с другими странами, которые уже являются членами ЕС. Это может быть политика безопасности – у нас уже есть совместная бригада с этими странами. И с безопасностью мы можем продолжить развивать. В том числе с целью продвижения евроатлантической интеграции Украины», – пояснил Александр Леонов.

По словам политолога, сотрудничество в новом формате поможет совершить следующие шаги на пути интеграции Украины в ЕС.