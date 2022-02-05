Украина подписала договор о свободной торговле с Турцией

“Это рост на 300 млн долл. каждый год нашей взаимной торговли. Это более 370 млн долл. ежегодной экономии на уплате пошлины для украинского бизнеса. Это более 10 тыс. товаров, которые будут беспошлинно завозиться в Турцию. Это очень значительные преимущества для украинского бизнеса”, - прокомментировал подписанное соглашение об открытой торговле премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Развитие торговых отношений с Турцией также говорят о том, что Эрдоган не намерен идти на поводу у Путина с которым Турция имеет общие экономические интересы. Кроме того, Анкара и Киев договорились о дополнительных поставках вооружения.

Являясь членом НАТО, Турция также может способствовать вступлению Украины в Североатлантический альянс. Также, соглашение об открытой торговле может привести к тому, что страны запада обратят внимание на возможность сотрудничества с Украиной в таком же направлении, что, безусловно, приблизит нашу страну к вступлению в ЕС.