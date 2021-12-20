Украина поддерживает Лукашенко?

После телефонного разговора Зеленского и Лукашенко
, появилось домыслы о том, что Украина поддерживает действующего президента РБ.
По мнению, политолога Алексея Якубина, разговор между двумя лидерами свидетельствует лишь о том, что Киев заинтересован в отношениях с соседней страной и планировать сотрудничество нужно, несмотря, на выборы.
«Украина и Беларусь планируют долгосрочные отношения, независимо от того, кто победит на выборах в Беларуси. Стороны обговаривают ряд совместных мероприятий, в частности, региональный форум, который запланирован на октябрь 2020 года и, более того, который обсуждался еще раньше. По поводу разговора двух президентов. Страны, несмотря на выборы, которые проходят, должны планировать свои отношения»,
– сказал Якубин.
Он подчеркнул, что Украина колоссально заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Беларусью, но факт телефонных переговоров Зеленского и Лукашенко не говорит о поддержке Украиной одного из кандидатов.
«Мне кажется, что факт переговоров Зеленского и Лукашенко свидетельствует о том, что в Киеве надеются на то, что отношения между Украиной и Беларусью будут сохранять дружественный характер сотрудничества, несмотря на колоссальный багаж сложных вопросов, который есть между странами. Одним из таких вопросов является история с ЧВК «Вагнер», в составе которой есть украинские граждане», – отметил эксперт.
В частности, между странами остаются открытыми вопросы по многим направлениям, поэтому Киеву важно сохранять прямой диалог с руководством соседней страны институционально.
«Кроме этих, есть и другой перечень вопросов между Киевом и Минском: это гуманитарные, экономические вопросы. В целом Киев заинтересован в том, чтобы в Беларуси после выборов ситуация оставалась стабильной. Для нас Минск также является местом, где заседает ТКГ и проходят переговоры по конфликту на Донбассе. Мы заинтересованы в том, чтобы в Беларуси была максимально благоприятная обстановка и выборы, чем бы они не закончились, не повлияли на отношения между Украиной и Беларусью», – резюмировал Алексей Якубин.
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