Украина поддерживает Лукашенко?

18:44 06 Август Киев, Украина

После телефонного разговора Зеленского и Лукашенко , появилось домыслы о том, что Украина поддерживает действующего президента РБ.

По мнению, политолога Алексея Якубина, разговор между двумя лидерами свидетельствует лишь о том, что Киев заинтересован в отношениях с соседней страной и планировать сотрудничество нужно, несмотря, на выборы.

«Украина и Беларусь планируют долгосрочные отношения, независимо от того, кто победит на выборах в Беларуси. Стороны обговаривают ряд совместных мероприятий, в частности, региональный форум, который запланирован на октябрь 2020 года и, более того, который обсуждался еще раньше. По поводу разговора двух президентов. Страны, несмотря на выборы, которые проходят, должны планировать свои отношения», – сказал Якубин.

Он подчеркнул, что Украина колоссально заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с Беларусью, но факт телефонных переговоров Зеленского и Лукашенко не говорит о поддержке Украиной одного из кандидатов.

«Мне кажется, что факт переговоров Зеленского и Лукашенко свидетельствует о том, что в Киеве надеются на то, что отношения между Украиной и Беларусью будут сохранять дружественный характер сотрудничества, несмотря на колоссальный багаж сложных вопросов, который есть между странами. Одним из таких вопросов является история с ЧВК «Вагнер», в составе которой есть украинские граждане», – отметил эксперт.

В частности, между странами остаются открытыми вопросы по многим направлениям, поэтому Киеву важно сохранять прямой диалог с руководством соседней страны институционально.