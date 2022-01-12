Украина перешла от просьб к давлению

10 января, после состоявшегося диалога между США и Россией в Женеве, британский журналист взял краткое интервью у Андрея Ермака, главы администрации президента Украины, в Киеве. На вопрос о том, подготовлена ли Украина к обороне лучше, чем в 2014 году, Ермак ответил: “Да, конечно. Прежде всего, я абсолютно уверен, что более 90% нашего населения будут здесь и будут защищать нашу страну. Если это произойдет, это будет приговором для НАТО и будет большой проблемой, потому что все западные страны должны будут объяснять своим гражданам, почему они так долго вели переговоры, а вторжение все же произошло”.

Кроме того, Андрей Ермак подчеркнул, что стремление Украины вступить в НАТО было общим решением украинцев, оно прописано в конституции, и никто не вправе лишить этого нашу страну.

Очевидно, что в администрации президента также не довольны происходящим. Вероятно, они не понимают, почему Запад ведет диалог с агрессором и оккупантом, обсуждая возможное решение поставленного ультиматума Путина путем нахождения компромисса. Слова, сказанные Ермаком о “приговоре для НАТО” слегка преувеличены, однако не лишены смысла. В случае наступления России, Североатлантический альянс будет выглядеть, как союз, способный лишь говорить и выражать беспокойство. Вероятно, это может стать начало конца военного блока.