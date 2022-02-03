Украина отменяет призыв на срочную службу

К 2024 году в Украине должны прекратить призывать граждан на обязательную срочную службу. О соответствующем решении уже заявил президент Украины Владимир Зеленский. Кабинет министров должен подготовить законопроект. В частности, правительство уже разработало план действий, согласно которому закон должен вступить в действие с 1 января 2024 года:

- внести изменения в закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2022 год”, предусмотрев финансирование на постепенное повышение денежного вознаграждения военнослужащих ВСУ;

- поэтапно увеличить численности Вооруженных сил Украины в период с 2022 по 2025 года на 100 тыс. человек для повышения оборонных возможностей государства;

- внедрить модель интенсивной системы военной подготовки как возможной альтернативной формы прохождения срочной службы и прекратить призыв граждан Украины на срочную военную службу с 1 января 2024 года.

Это логичный шаг, который необходимо было сделать раньше. Стоит напомнить, что такой закон уже существовал, однако после начала российской агрессии был упразднен. В тоже время, украинцы на срочной службе никогда не отправлялись на войну. Лишь после увольнения им приходила повестка о мобилизации из запаса.

Ликвидация срочной службы и создание контрактной армии должно усилить оборонные возможности страны и приблизить к стандартам НАТО. Люди, сознательно выбравшие карьеру военного, принесут куда больше пользы, чем те, кто в молодости неосознанно, по принуждению вынужден был отслужить.