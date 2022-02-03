Украина обучает гражданское население обращаться с оружием

Участники отрядов территориальной обороны теперь смогут владеть стрелковым оружием. Для этого в Львовской области проводят учения, благодаря которым, люди смогут помогать регулярной армии в случае вторжения российской армии в Украину.

Обучения проводят ветераны АТО/ООС. Как отмечают сами участники, учений нужны. Они помогут в случае реальных боевых действий суметь понять, что надо делать, куда идти, с кем контактировать, как и в каких случаях применять оружие. Кроме того, медики говорят о том, что учения помогут успокоить население, так как участились случаи возникновения панических атак и психосоматики. Учения помогут чувствовать уверенность в своих силах и действиях.

Очевидно, призыва властей Украины не поддаваться панике действует далеко не на всех граждан. Люди подвергаются ежедневным информационным атакам из разных источников, которые лишь нагнетают военную обстановку, но никак не успокаивают население, и не говорят, как действовать в том случае, если вторжение России действительно произойдет.

Практические действия, обучение обороне должны помочь украинцам справиться со своими эмоциями и быть уверенными, что они смогут отстоять свой дом от вероятных атак противника.