Украинского президента Владимира Зеленского встретили на Мюнхенской конференции по безопасности - стоя и аплодируя. С его уст были сказаны слова, которые тревожили практически всех украинцев.

В частности, президент Украины заявил, что не понимает, нагнетания военной обстановки западными партнерами, их убежденности, что завтра будет война в нашей стране. При этом, они заверяют, что введут санкции только после начала военного вторжения России. “Так если вы говорите, что в ближайшие дни, 100% начнется война, почему вы не вводите санкций уже сейчас?”, - рассказал о споре с одним из лидеров “продвинутой” страны Зеленский.

Глава Украины выступил с речью, в которой акцентировал внимание на деэскалации, возможной войне с Россией и необходимой помощи, которую страны НАТО должны оказать нашей стране, ради собственной безопасности. Ведь согласно ультиматуму Путина и стратегии в “российской доктрине о безопасности”, Кремль не остановиться на завоевании Украины и распространит свою агрессию на все территории, упомянутые в Варшавском договоре.

Попытки “умиротворить” агрессора не раз демонстрировали печальные последствия в 20 столетии, а также в 2006 году, о чем также упомянул Зеленский, говоря о Гитлере и выступлении Путина на Мюнхенской конференции по безопасности соответственно.

Промедление Запада может привести к большому количеству жертвы, вину за смерть которых, они обязаны будут взять на себя.