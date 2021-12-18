Украина не получит "вагнеровцев"

21:09 12 Август Киев, Украина

Офис генпрокурора Украины отправил в Беларусь официальный запрос о выдаче боевиков ЧВК "Вагнер", которых задержали в Минске. По мнение политолога Максима Яли, Лукашенко не выдаст "вагнеровцев" и вот почему:





О том, что этот "инцидент" исчерпан и Лукашенко не выдаст Украине наемников, воевавших на Донбассе, говорит ряд факторов.



"Исходя из заявлений, Лукашенко еще накануне президентских выборов в Беларуси о том, что если генпрокуроры РФ и Украины не откликнулись на его предложение приехать в Минск для урегулирования этого вопроса, то значит им всё равно, это можно расценивать как определенный сигнал. А именно, что Украина "вагнеровцев" не получит – и момент упущен.О том, что этот "инцидент" исчерпан и Лукашенко не выдаст Украине наемников, воевавших на Донбассе, говорит ряд факторов.

На ситуацию накладываются протесты, которые охватили Беларусь после выборов, а также состоявшийся телефонный разговор между Путиным и Лукашенко накануне выборов. Не говоря уже о том, что Путин стал вторым лидером государств после КНР, которые поздравили Лукашенко с победой на президентских выборах. Можно вспомнить и заявление Лукашенко о том, что наемников могла отправить и Украина - после опубликования в российских СМИ "расследования" российских спецслужб о "раскрытии заговора СБУ и ЦРУ" касательно "провокации" с "вагнеровцами". Можно вспомнить и заявление Лукашенко о том, что наемников могла отправить и Украина - после опубликования в российских СМИ "расследования" российских спецслужб о "раскрытии заговора СБУ и ЦРУ" касательно "провокации" с "вагнеровцами".



Плюс – имеем заявление Лукашенко о том, что украинская сторона для экстрадиции "вагнеровцев" в Украину должна доказать их вину в преступлениях. Что, как минимум, требует время.



Учитывая угрозу свержения Лукашенко в результате протестов и нарастающего насилия, возможные санкции со стороны Запада за силовое подавление протестов, неопределенность политической судьбы самого белорусского президента, шансы на выдачу "вагнеровцев" украинским правоохранительным органам стремятся к нулю.



Если Лукашенко сможет устоять и пережить протесты, его зависимость от Кремля значительно возрастет. И ни о какой выдаче свидетелей и участников преступлений Кремля на Донбассе, которые смогут стать свидетелями в международных судах, не может быть и речи.



Момент для Украины упущен. Да и был ли этот шанс - большой вопрос. Ведь Лукашенко по-прежнему считает Путина своим старшим братом."