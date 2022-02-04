Украина не пойдет на выполнение «Минских договоренностей» на российских условиях

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «Минские договоренности», подписанные “под дулом российской агрессии” не могут быть выполнены украинской стороной: “Мы объясняем каждому гостю, которому является видение Украиной имплементации Минских договоренностей. Потому что есть российское видение, и я уверяю вас, что Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, в основе которых - прямой диалог между Украиной и ОРДЛО, который нам навязывают”.

Также, глава МИД подчеркнул, что любая информация о давлении на Украину по выполнению «Минских договоренностей» на российских условиях это фейк. Никто не влияет на решение Киева, и Владимир Зеленский, равно как и правительство страны не пойдут на соглашения существующей трактовки.

Тем не менее, Кулеба отмечает, что выполнение «соглашений» является единственно верным дипломатическим решением по урегулированию конфликта на Донбассе, однако, на тех условиях и в той формулировке, которые будут отвечать интересам Украины.

Очень важно донести России тот факт, что ее условия в любом вопросе касающимся нашей стране, не будут приняты. Очень хорошо продемонстрировали это США, отказав Путину в удовлетворении его ультиматума. Точно также поступают и другие страны НАТО. На любую агрессию или не выполнение обещаний, Россия должна караться жесткими санкциями, лишением чего-то действительно важного. Это должно происходить до тех пор, пока Путин сам не скажет “Хватит” и не начнет диалог по деэскалации конфликта и возврата захваченных территорий.