Украина может стать территорией экологического бедствия

"Есть большая вероятность, что масштабные лесные пожары, которые охватили Украину (а они фиксировались в этом году практически во всех частях страны), являются следствием полного развала системы лесного хозяйства. Развала – умышленного, с целью безнаказанного вырубать лес и с помощью различных схем вывозить его из страны.

Началось это при президентстве Януковича, когда Государственное агентство лесных ресурсов Украины стало использоваться властями в разного рода схемах. В итоге вместо того, чтобы развивать лесное хозяйство, его уничтожали, зарабатывая на лесе огромные средства, которые шли мимо казны.При Порошенко и Зеленском всё это продолжили. Леса уничтожали под видом санитарной вырубки, хоть это была хорошая древесина. А следы заметали нередко с помощью пожаров.Если в ближайшее время власть не изменит свою позицию, если "главным по лесу" не назначат настоящего профессионала, который будет болеть за него душой, если в каждом регионе не начнут целенаправленно заниматься защитой леса – Украина вскоре станет не лесо-степью, а просто степью. В итоге мы потерям наши черноземы, превратившись в территорию сплошного экологического бедствия. Проблема будет уровня аварии на ЧАЭС и потопов на западе страны.Мы сами себе делаем такое, что никакой диверсант не сделает. Мы сами себе – диверсанты".