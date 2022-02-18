Украина может мобилизовать миллионы граждан

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил, что в случае нападения России Украина может мобилизовать до 2,5 млн человек: “Они столкнутся с ответом нашего общества, наших граждан, наших военных. Мы можем привести в боевую готовность от 2 до 2,5 млн человек”.

Такое количество войск превышает численность действующей армии РФ. Очевидно, что Россия не сможет реализовать легкое наступление и столкнется с ожесточенным сопротивлением, если все же решиться на вторжение.

В тоже время, перед непосредственной атакой будет проведена подготовка, которая, по словам Данилова, будет длиться от 3 до 7 дней. “Действия России заметит весь мир. Пока мы такого не наблюдаем”, - отметил секретарь СНБО.

Украинцам не следует паниковать. Мы обладаем стойким характером и за годы противостояния наша армия значительно окрепла. Кроме того, заграничное вооружение и постоянные учения с офицерами и силами НАТО дают нашим военным качественное преимущество перед противником. Украина не отдаст России свои территории.