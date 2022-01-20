Украина и ЕС готовят пакет санкций против России

Представитель Украины и ЕС провели телефонный разговор, в котором обсудили введение санкций против России для дальнейшего сдерживания агрессора. Дмитрий Кулеба в частности заявил: “Каждая страна Евросоюза должна понимать, что какой бы высокой ни была цена сдерживания России, цена прекращения новой войны будет намного выше. Единственная правильная стратегия — это проявить твердость и действовать единым фронтом с Украиной”.

Вряд ли стоит говорить о том, что Жозеп Боррель поддержал Кулебу в его стремлении предотвратить дальнейшую эскалацию мирным путем. В тоже время, ЕС начал понимать, что только жесткие ограничения способны помочь сдержать Путина от нападения.

В тоже время, Дмитрий Кулеба говорит, что ситуация находится под контролем несмотря на повышенную активность врага. Также, Кулеба рассказал Боррелю о недавних кибератаках на Украину, на что европейский представитель заявил о готовности ЕС предоставить комплексные меры по защите киберпространства нашей страны.

Те методы и те действия, о которых поговорили Кулеба и Боррель должны были предприниматься намного раньше. Если после нападения в 2014 году этого не произошло в виду ослабленной власти и ненадлежащего функционирования большинства институтов силовых структур, то, после апрельских событий в 2021 году, об этом следовало начать, хотя бы говорить. Тем не менее, лучше поздно, чем никогда. Однако, даже теперь, пакеты санкций следует уже утверждать, а не обсуждать, так как враг на границе, а если вспомнить, что разведка США сообщила о предполагаемом нападении России в конце января – начале февраля, то время уже работает против союзнических сил Запада.