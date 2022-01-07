Украина готовит санкционный «акт Сенцова»

В министерстве иностранных дел Украины начали разработку «акта Сенцова», который предусматривает санкции за нарушение прав человека на территории России. Об этом рассказал Алексей Макеев, представитель МИД по санкционной политике.

Он назвал несколько пунктов инициативы.

Во-первых, планируется разработать четкие алгоритмы – введение санкций, присоединение к обязательным к выполнению санкций Совета Безопасности ООН, имплементация в национальное законодательство санкций Европейского Союза.

Во-вторых, разработают систему мониторинга эффективности санкций, которая придаст важную аналитическую составляющую в процесс принятия решений и позволит оперативно совершенствовать санкционные ограничения.

В-третьих, подготовили предложения о внесении изменений в Административный и Уголовный кодексы, предусматривающие привлечение юридических и физических лиц, нарушающих санкционные режимы, к административной или уголовной ответственности.

В-четвертых, создадут открытый реестр санкций, в котором органы власти, а также украинские и иностранные компании смогут проверить, не находится ли их потенциальный контрагент под международными или украинскими санкциями.

В-пятых: планируется создать в Украине, по образцу американского "Акта Магнитского", свой украинский "Акт Сенцова" – процедуру наложения санкций и дальнейшего преследования украинскими правоохранительными органами тех иностранных чиновников, которые системно нарушают права человека, обвиняются в организации и заказе убийств, похищений, пыток и бесчеловечного обращения, в вынесении неправомерных и политически мотивированных приговоров".

Макеев отметил, что уже созднана должность спецпредставителя по вопросам санкционной политики, также планируется создать отдельную правительственную структуру по санкционной политике.

Посол отметил эффективность санкций, которые, по его словам, нанесли России ущерб на 160 миллиардов долларов. При этом он говорит, что эффект от секторальных санкций обычно наступает через 8-10 лет.

Отметим, сейчас ряд западных стран обдумывают введение санкций против России в связи с делом об отравлении Алексея Навального.