Украина готова к российскому вторжению

13 ноября Украина провела военно-морские учения типа PASSEX. В них приняли участие страны НАТО: США, Румыния, Турция. Учения проходили в водах Черного моря.

Спустя 4 дня, украинские военные отработали сухопутные маневры вблизи линии разграничения. В них участвовали уже исключительно силы ВСУ, среди которых: танковые бригады, морские пехотинцы и вертолетные отряды армейской авиации. Целью учений стало умение совместно противостоять силам противника. По легенде, противник прорвал линию обороны и наступал на подконтрольную территорию Украины, условия были максимально приближенными к боевым.

“В ходе тренировок личный состав получил практику ведения боя, а командиры всех звеньев отработали взаимодействие в условиях, приближенных к боевым. Главная их цель заключалась в том, чтобы каждый на своем месте принимал своевременные и обоснованные решения”, - прокомментировал итоги учений командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев.

Теперь остается ждать, когда российские пропагандисты начнут свою истерию по поводу “агрессивного Киева” и “наступления на Крым и Москву”. Впрочем, если такие нарративы будут прослеживаться, значит, украинские учения действительно прошли успешно, ведь паника в рядах врага не менее важна, чем физические потери среди военных.

Регулярные учения помогают ВСУ взаимодействовать между подразделениями и эффективно выполнять поставленные боевые задачи по сдерживанию российского агрессора. А совместные учения с силами НАТО добавляют уверенности в том, что Украина не осталась один на один в войне против России.