Украина должна ускорить процесс вакцинации

В ЮАР был обнаружен и идентифицирован новый, мутированный штамм COVID-19 - омикрон. Ученые выявили его у молодых людей – студентов. Он более заразный, чем другие штаммы и вызывает тяжелые осложнения при протекании болезни.

Эта новость сподвигла украинское руководство разработать план по предотвращению распространения усовершенствованной инфекции. Кроме этого, Зеленский подчеркнул важность для украинских граждан находящихся в странах, где был идентифицирован новый штамм, следить за своим здоровьем и немедленно обращаться в больницу при появлении первых симптомов COVID-19.

Также, президент Украины заявил о необходимости ускорить процесс вакцинации, так как в стране на данный момент получили две прививки меньше половины населения, а для более эффективного результата в борьбе против вируса, необходима иммунизация 70-75 (%) всех граждан государства.

Несмотря на недостаточный процент вакцинированных в Украине, уже сейчас наблюдается позитивный прогресс среди выздоровевших и регресс новых зараженных. Ежедневно получают свою или первую или вторую прививку 1,6-1,7 млн украинцев. При условии, что более 10 млн человек прошли вакцинацию, то с такими темпами, 75% населения успеют сделать прививку уже до конца года.

Активная информационная компания уже подхватывается самими людьми. Ранее не доверчивые к вакцинации граждане, начали говорить о необходимости пройти иммунизацию всем, кто этого еще не сделал. Социальная осознанность населения растет и это отражается на общем фоне прогрессирования общества. Даже без ускорения процесса вакцинации, которого потребовал Зеленский, украинцы смогут победить COVID-19 в ближайшем будущем. Остается только надеется, что ученым удастся в скором времени модернизировать вакцину к новому штамму коронавируса.