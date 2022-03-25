Украина – площадка для будущего освобождения Белоруссии

Кроме того, что белорусы внедрены во множество подразделений украинской армии, существует еще отдельный полк, состоящий исключительно из белорусов, под именем Кастуся Калиновского.

В этом объединении служит Павел Кулаженко, который продвигает повстанческие идеи против режима Лукашенко. Он 10 лет прожил в Америке, а после начала войны, не раздумывая полетел в Украину воевать на стороне, которая борется за весь свободный мир.

Кулаженко считает, что Украина является идеальным местом для формирования костяка будущей освободительной армии Белоруссии от оккупационного режима Лукашенко. По словам революционера, первоочередной задачей для него и его братьев, является победа Украины и уничтожение оккупантов, так как “без свободной Украины не может быть свободной Белоруссии”. Конечная цель – свержение усатого диктатора.

Таким образом, война в нашей стране приобретает сакральный смысл для всех народов, угнетаемых рашистами и коллаборантами, типа Лукашенко. Чеченцы также намерены организовать движение по освобождению Чечни от кадыровцев. Более того, недавние сведенья ГУР (Главное разведывательное управление Украины) говорят о том, что участились случаи, когда рашисты переходят на сторону украинцев. Не исключено, что они также сформируют фронт, который станет основой для будущего свержения власти в Кремле.