Украина – кандидат в члены ЕС

Несмотря на все споры, вокруг решения о предоставлении Украине статуса кандидата в члены ЕС, наша страна все же получила необходимое решение для дальнейшего продвижения в Европейский союз. Тем не менее, это не конечная наша цель по евроинтеграции.

Теперь, Украина должна будет выполнить ряд требования ЕС, чтобы соответствовать будущему членству в объединении. Они касаются политики, экономики, демократии. Фундаментом для институтов Европейского союза является демократия. Поэтому, во всех трех направлениях должны соблюдаться свобода и равноправие для каждого человека, вне зависимости от его гендера, политического или финансового положения.

До полномасштабного вторжения, Владимир Зеленский начал проведение реформ в Украине. До него, не один из президентов не добился того, чтобы хотя бы один член ЕС подписал соглашение на присоединение нашей страны в Европейский союз. На начало 2022 года целых 9 стран согласились с тем, чтобы Украина получила статус кандидата.

Несмотря на стремление президента, в нашем государстве оставались представители олигархии, которые были против проводимых реформ, так как это мешало их бизнесу. Они использовали свои политические партии, чтобы помешать принятию необходимых законов.

Однако после введения военного положения и запрета партий, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, все правительство страны поддержало Зеленского и единогласно приняло решение о необходимости евроинтеграции. Введенное военное положение, как ни странно, поможет быстрее реформировать Украину, так как не будет силы, которая сможет препятствовать введению новых законов.

В среднем, кандидату в члены ЕС требуется 10 лет, для получения статуса полноправного члена Европейского союза. Но в случае с Украиной, может получиться гораздо быстрее, как раз таки, из-за ускоренного реформирования.