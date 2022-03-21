Угроза поставкам вооружение Запада

Замминистра иностранных дел страны-агрессора Сергей Рябков заявил, что “иностранные конвои с поставкой вооружения Украине могут стать мишенью” для рашистов. Он также добавил, что такие действия “будут иметь последствия для США”.

О каких именно последствия идет речь не ясно, ведь агрессор уже ввел свои “санкции” против Америки, запретив туристам посещать страну, а также заблокировал несуществующие счета иностранцев. Очевидно, что на большее, рашисты просто не способны в экономическом плане, если речь, конечно же, не идет о военном противостоянии.

В тоже время, Джо Байден незамедлительно дал ответ на заявления Рябкова. Американский президент подчеркнул, что нападение на иностранные конвои будет означать нападение на НАТО.

Какой будет реакция, в том случае, если рашисты реально атакуют поставки вооружения в действительности не ясно. Ведь нарушение границ НАТО вражескими беспилотниками, убийство американского журналиста, сбитый румынский истребитель, а также уничтожение иностранных гражданских судов не заставило Запад вмешаться в войну.