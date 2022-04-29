Угорщина знову у центрі міжнародного скандалу на Закарпатті

12:21 01 декабря Киев, Украина

Служба безпеки України провела на Закарпатті низку санкціонованих судами обшуків у власному будинку лідера закарпатських угорців Василя Брензовича, в офісах «КМКС ПВУ» («Партія угорців України», угорською «KMKSZ») та благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку Еган Еде» в Ужгороді.

Передумовою для таких дій спецслужби стала обгрунтована інформація про вірогідну причетність іноземного фонду до діяльності, спрямованої на порушення державного суверенітету України через фейкове поширення дії законодавства Угорщини і юрисдикції її державних органів на окремі регіони нашої країни.

Досудове слідство також досліджує факти сприяння іноземній державі окремими українськими публічними діячами, які підозрюються у підтримці державних органів сусідньої країни у веденні підривної діяльності на шкоду Україні, зокрема й у вчиненні дій із ознаками державної зради. І не тільки. Обшуки в приміщенні благодійного фонду «Закарпатський центр економічного розвитку Еган Еде» проводяться в рамках кримінального провадження щодо укладення фіктивних договорів. Зокрема, фігурантів справи підозрюють у веденні подвійної бухгалтерії та використання виділених Угорщиною коштів на шкоду державній безпеці України.

Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті. Також вилучено комп’ютерну техніку засоби зв’язку та інші матеріали, які слідчі будуть досліджувати як доказову базу протиправної діяльності фігурантів. Таким чином, знаходить підтвердження інформація, що окремі громадські організації закарпатських угорців напряму фінансуються Угорщиною та часто є установами прикриття для ведення підривної діяльності проти унітарної української державності.

Наразі угорські та проугорські мас-медіа атакують українську владу та спецслужби з звинуваченням у тиску на угорську меншину. З різкою промовою у facebook відреагував на обшуки міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, пообіцяв «блокувати» на всіх рівнях подальші європейські та євроатлантичні зусилля України. Природньо, угорське або будь-яке інше негативне офіційне повідомлення про Україну почалося «розганятися» пропагандистською машиною Кремля з ігноруванням будь-яких зв’язків з реальністю. Кремль завжди активно використовував конкретні моменти публічного діалогу уряду Угорщини на українську тему, аби вбити клин між країнами-членами Євросоюзу і НАТО та «легітимізувати» воєнну агресію проти Криму, спираючись на «недотримання Києвом основних прав людини».

Що ж насправді відбувається в Закарпатті? Те, що угорська влада давно «націлилась» на Закарпаття не є таємницею. Стратегія “Великої Угорщини” завжди була традиційним рушієм угорської експансії на західноукраїнські землі. Востаннє така спроба була реалізована навесні 1939 року, коли війська фашистської Угорщини атакували Карпатську Україну і, попри героїчний спротив кількох тисяч місцевих добровольців і націоналістів з Галичини, окупували молоду державу. А саме атрибутика та друкована продукція з візуалізацією «Великої Угорщини» була виявлена СБУ під час згаданих обшуків.

Зрозуміло, що деструктивні сили в Будапешті та їхня закарпатська резидентура розгорнули активну фазу підготовки до федералізації Закарпаття, спираючись на підготовані територіальні плацдарми. Попередній скандал з масовою роздачею угорських паспортів закарпатським бізнесменам, держслужбовцям і політикам тому є свідченням. Як і регулярні вояжі угорських посадовців, що, привізши гуманітарну допомогу, виголошують на території України сепаратистські промови.

Через втручання чиновників Угорщини в виборчий процес в Україні недавно взагалі вибухнув цілий міжнародний скандал. Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію угорського уряду в Закарпатській області під час виборчої кампанії на місцевих виборах усупереч міжнародним нормам, які забороняють втручання у внутрішню політику інших держав.

В цьому ж ряду створення під маскою “децентралізації” суцільного та компактного угорського етнічного району в складі Закарпатської області. Під час складання присяги депутатами Сюртівської ОТГ (12 км від Ужгорода), обранці заспівали гімн....Угорщини! Голова цієї ОТГ вже і раніше потрапляв у скандали, зокрема продав приміщення сільради та клубу, а також заявляв, що “українці вороже ставляться до угорців”. Може, вони й зарплату угорськими форинтами отримають?

В таких умовах жорсткого пресингу у боку Угорщини, жителі Закарпаття побоюються, що у них може статись таке ж саме, що було і в Криму, і в Донецьку з Луганськом…

Сподіваємось, що рішучі дії оперативних підрозділів СБУ на Закарпатті цього не допустять.