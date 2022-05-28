«Угольное дело» продолжается

Так называемое «Угольное дело», было заморожено после начала полномасштабного наступления. По инициативе президента Украины Владимира Зеленского, в правительстве договорились оставить внутренние разногласия до окончания войны. Однако после деокупации северных областей государства, оппозиция, во главе с Петром Порошенко, начала критиковать действующую власть, делать бездоказательные вбросы информации и пиариться используя военное положение. Вероятно, что это была подготовка к будущим выборам в Украине 2024 года. Но нарушив договоренности, Порошенко рискует оказаться за решеткой раньше времени.

Не исключено, что показания Виктора Медведчука, известного также по прозвищу “кум Путина”, были записаны сотрудниками СБУ задолго до публикации. Фактически, косвенные и прямые доказательства причастности главы ликвидированной партии «ОПЗЖ» указывали на его причастность, однако на суде до 24 февраля, он отрицал свою вину. Теперь же, Медведчук сознался, что участвовал в преступной схеме, однако создателем ее не являлся. По словам задержанного, его роль заключалась в налаживании связей с правительством РФ. Вся схема составлена Порошенко и контролировалась лично бывшим президентом Украины.

Своими действиями, экс глава государства спровоцировал скорейшую расплату, которая должна его постигнуть. К сожалению, жажда наживы и возвращения собственного влияния в Украине, сыграли с Порошенко злую шутку. Опубликованные показания Медведчука можно считать либо “последним китайским предупреждением” отказаться от “поливания грязью” действующую власть во время военного положения, либо финальный аккорд для Порошенко, после которого, бывший глава государства будет привлечен к уголовной ответственности.